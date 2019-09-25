Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября

52 тысячи работников - это всего 0,1% от работающего населения. Фото: unsplash

52 тысячи работников - это всего 0,1% от работающего населения. Фото: unsplash

Согласно данным Росстата, порядка 52 тысяч жителей России могут лишиться работы до конца сентября.

Как сообщают «Известия», Росстат провел мониторинг социально-экономических показателей субъектов за первое полугодие 2019 года. Результаты мониторинга показали, что наибольший риск лишиться работы имеют трудящиеся в сфере обрабатывающего производства (12,6 тысяч), госслужащие (7,7 тысяч) и работники сферы образования (5,2 тысячи).

Данную потерю работы ведомство связывает с ликвидацией компаний или сокращением штата. Отмечается, что 52 тысячи работников — это всего 0,1% от работающего населения. По этой причине такое увольнение нельзя назвать массовым.

Ранее GazetaSPb сообщала, что зарплаты бюджетников подрастут с 1 октября. В России с начала октября поднимут зарплаты бюджетникам как минимум на 4,3%. Средства на повышение оклада выделят из федерального бюджета.