Зарплаты бюджетников подрастут с 1 октября

Повышение зарплат ожидается с 1 октября как минимум на 4,3%. Фото: pixabay

Повышение зарплат ожидается с 1 октября как минимум на 4,3%. Фото: pixabay

В России с начала октября поднимут зарплаты бюджетникам как минимум на 4,3%. Средства на повышение оклада выделят из федерального бюджета.

Рост заработной платы ожидается у работников всех федеральных учреждений — казенных, бюджетных, а также автономных. Однако «Российская газета» отмечает, что региональные и муниципальные бюджетники могут не ждать повышения зарплаты. Рекомендации по повышению зарплат были высланы в регионы Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений еще в начале года.

Повышение зарплат с 1 октября как минимум на 4,3% коснется у нянечек в детсадах, кадровиков, бухгалтеров и юристов, работающих в бюджетных учреждениях страны.

Ранее GazetaSPb сообщала, что с октября в России поменяют правила выхода в отпуск. Поправки в трудовой кодекс внесут с 1 октября в России. Изменения затронут правила подачи заявлений на отпуск и увольнение.