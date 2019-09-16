С октября в России поменяют правила выхода в отпуск

Отпускные должны будут перечислять в течение трех дней с момента подачи заявления. Фото: pixabay

Отпускные должны будут перечислять в течение трех дней с момента подачи заявления. Фото: pixabay

Поправки в трудовой кодекс внесут с 1 октября в России. Изменения затронут правила подачи заявлений на отпуск и увольнение.

С октября россияне смогут уведомить начальство о смене работы или уходя в отпуск через электронную почту. При этом работодатель имеет право отказать сотруднику в случае, если в трудовом договоре не были прописаны условия о возможности документооборота посредством электронной почты.

Нововведения также коснутся механизма выплаты отпускных. Деньги на отдых сотруднику должны будут перечислять в течение трех рабочих дней после того, как работник напишет соответствующее заявление.

Ранее GazetaSPb сообщала, что глава Минтруда рассказал, кого коснется повышение МРОТ в 2020 году.

На увеличение МРОТ до 12130 рублей в следующем году будет выделено 20,9 млрд из бюджетов российских регионов, а также федерального бюджета России.