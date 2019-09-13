Глава Минтруда рассказал, кого коснется повышение МРОТ в 2020 году

Глава Минтруда рассказал, кого коснется повышение МРОТ в 2020 году
Mинимальный размер оплаты труда возрастет на 7,5% до 12130 рублей. Фото: pixabay

На увеличение МРОТ до 12130 рублей в следующем году будет выделено 20,9 млрд из бюджетов российских регионов, а также федерального бюджета России.

Об этом в четверг заявил глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, общий расход бюджета бюджетной системы России составит 20,9 млрд, в том числе из региональных бюджетов — 15,1 млрд рублей и из федерального бюджета — 5,8 млрд рублей.

Согласно заявлению Топилина, минимальный размер оплаты труда возрастет на 7,5% до 12130 рублей. Повышение МРОТ коснется около 3,2 млн россиян, половина из которых занимают должности в государственных и муниципальных учреждениях. Расходы реального сектора экономики, по оценке министерства, составят 20,8 млрд рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что повышение МРОТ затронет лишь 4 млн россиян.

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Глава Минтруда рассказал, кого коснется повышение МРОТ в 2020 году
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