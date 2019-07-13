Повышение МРОТ затронет лишь 4 млн россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году коснется лишь четырех миллионов жителей страны.

Министерство труда России подготовило проект приказа об установлении МРОТ за II квартал 2019 года для общественного обсуждения. Когда он вступит в силу, станет ориентиром для повышения МРОТ.

Согласно нормативно-правовым актам, минимальный размер оплаты труда должен соответствовать прожиточному минимуму с ежегодной индексацией с первого января.

Судя по документу Минтруда, МРОТ в 2020 году могут повысить почти на 850 рублей — до 12 130 рублей. На данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что базовый оклад зарплаты учителей могут приравнять к МРОТ. В Государственной Думе предложили приравнять заработную плату школьных учителей к минимальному размеру оплаты труда. В каждом регионе разная методика высчитывания базового оклада, поэтому педагоги в некоторых регионах получают намного меньше.