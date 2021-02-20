Утренние пробки в субботу достигли четырех баллов

Утром 20 февраля петербургские водители стоят в пробках. В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли четырех баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», утром в субботу движение транспортных средств затруднено на Пискарёвском проспекте, Свердловской набережной, Якорной улице, Среднеохтинском проспекте, набережной Кутузова, Большом Сампсониевском проспекте, Кантемировской улице, набережной Черной речки, Витебском проспекте и Народной улице.

Сложная дорожная ситуация на улице Крыленко, проспекте Стачек, Садовой улице, Литейном мосту, проспекте Непокорённых, Планерной улице и Дальневосточном проспекте. Очевидцы сообщают о не менее 12 авариях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.