В Петербурге в понедельник утром пробки достигли 5 баллов

В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.
В понедельник, 28 сентября, к 8:30 движение транспортных средств затруднено на Свердловской набережной, набережной Обводного канала, Народной улице, Витебском проспекте, Октябрьской набережной, Индустриальном проспекте и проспекте Стачек.
Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались на Софийской улице, участке КАД от Софийской улицы до 1-го Обуховского проезда, проспекте Обуховской Обороны, проспекте Большевиков, Дальневосточном проспекте и проспекте Энгельса. Машины скопились также встали и на Дачном проспекте.
Ситуацию на дорогах города усложнили аварии. По данным сервиса, за утро в городе произошло уже 8 дорожно-транспортных происшествий.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бабье лето задержится в Петербурге еще на неделю, но с дождями.