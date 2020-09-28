Бабье лето задержится в Петербурге еще на неделю, но с дождями

В Северной столице теплая погода задержится еще на неделю. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Так, температура воздуха в городе не будет превышать рекордные для сентября +20 градусов. Она составит от +16 до +17 градусов. Ночные заморозки в Петербурге пока не ожидаются.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», во вторник и среду в городе возможны небольшие дожди. При этом в остальные дни горожан ожидает ясная погода.

Ветер в Петербурге всю неделю будет слабым, восточным и юго-восточным. Атмосферное давление повысится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня один самолет вылетит из Пулково с опозданием. Задержится только рейс в Москву, самолет вылетит из Северной столицы почти на два часа позже запланированного.