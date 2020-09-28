В понедельник один самолет вылетит из Пулково с опозданием

В понедельник один самолет вылетит из Пулково с опозданием
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня из петербургского аэропорта вылетят все самолеты, указанные в расписание, однако не обошлось без задержек.

В понедельник, 28 сентября, в Пулково задержится только рейс в Москву, самолет вылетит из Северной столицы почти на два часа позже запланированного – в 17:20 по московскому времени.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». Причины, по которым вылет задержали, в настоящий момент неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту задержали два рейса.

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В понедельник один самолет вылетит из Пулково с опозданием