Два рейса вылетят из Пулково с опозданием

Два рейса вылетят из Пулково с опозданием
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В воскресение в петербургском аэропорту Пулково задерживают два рейса. Оба рейса до российских городов, причины задержки неизвестны.

Согласно информации онлайн-табло воздушной гавани Пулково, 27 сентября с опозданием из Петербурга вылетят пассажиры рейса до Иваново, который выполняет авиакомпания «РусЛайн». Изначально вылет планировался на 09:45 утра, но сейчас он поставлен на 12:15.

Также задержан рейс авиакомпании «Россия», который должен доставить пассажиров из Северной столицы в Калининград. Вылет перенесли на семь часов — с 20:10 на 03:10.

Остальные рейсы покинут воздушную гавань Петербурга по расписанию. Причины вылета самолетов с опозданием не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус-экспресс до аэропорта Пулково возвращается на маршрут.

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