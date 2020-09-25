Автобус-экспресс до аэропорта Пулково возвращается на маршрут

Автобусов станет больше, чем в период до введения ограничительных мер. Фото: Baltphoto

Автобусов станет больше, чем в период до введения ограничительных мер. Фото: Baltphoto

С 28 сентября на маршрут вернуться автобусы №39Э, следующие от станции метро «Московская» до аэропорта Пулково без остановок.

На линии, как и прежде, будут ходить пять автобусов особо большого класса, информируют в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга в пятницу, 25 сентября. При этом на маршруте №39, также курсирующем между метро и аэропортом, но с остановками, останется увеличенное число автобусов — 27 единиц.

Это позволит обеспечить комфортное передвижение жителям и гостям Северной столицы. Напомним, что в конце прошлого года СПб ГУП «Пассажиравтотранс» полностью обновил автобусный парк на маршрутах №39 и №39Э, теперь в салоне можно зарядить телефон, узнать актуальные данные по прилёту и вылету рейсов и оплатить проезд банковской картой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт на шоссе Революции изменит маршруты общественного транспорта.