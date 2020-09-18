Ремонт на шоссе Революции изменит маршруты автобусов и троллейбусов

В Санкт-Петербурге меняются маршруты автобусов и троллейбусов из-за дорожных работ. Изменения вводят на несколько дней.

Как сообщает комитет по транспорту, движение транспорта изменится с субботы 19 сентября.

Так, 19 и 20 сентября, а также 21 сентября с 00:00 до 07:00 изменится маршрут автобусов №№ 37, 102, 174 и троллейбуса № 43. Дорожные работы начинаются на участке шоссе Революции от Индустриального проспекта до Бокситогорской улицы.

Кроме того, изменится трасса троллейбуса №72 из-за работ на подземных коммуникациях с 21 по 27 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о новых ограничениях транспорта в Петербурге. Изменения на Гранитной улице и улице Седова вступают в силу с 21 сентября. Водителей предупредила Государственная административно-техническая инспекция.