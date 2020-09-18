Гранитная и Седова: где в Петербурге вводят новые ограничения движения

Гранитная и Седова: где в Петербурге вводят новые ограничения движения
По двум улицам ограничат движение. Фото: Baltphoto

В Петербурге вводят новые ограничения транспорта. Изменения вступают в силу с 21 сентября.

Об изменениях водителей предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

Так, с 21 сентября по 2 октября ограничат движение по Гранитной улице. Свободно проехать нельзя будет по участку от Новочеркасского проспекта до Малоохтинского проспекта. Там будут восстанавливать благоустройство после прокладки газопровода.

С 21 сентября по 12 октября газопровод будут прокладывать на улице Седова. Из-за этого движение ограничат на участке от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Малую Митрофаньевскую улицу в Петербурге перекрывают на полгода. Проехать по ней нельзя из-за строительства дороги. Работы будут проходить до 5 апреля.

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