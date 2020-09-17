Малую Митрофаньевскую улицу перекроют на полгода

В Петербурге Малую Митрофаньевскую улицу ждут серьезные ограничения движения – участок там будет перекрыт на полгода.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Уточняется, что работы начинаются уже в пятницу, 18 сентября. Из-за строительства дороги движение транспорта ограничат по Малой Митрофаньевской улице от Московского проспекта до Парфеновской улицы. Свободно нельзя будет проехать по южной набережной Обводного канала у Парфеновской улицы. Закрыто будет движение по улице Красуцкого у Парфеновской. Изменения вводят до 5 апреля.

Это не единственные ограничения, которые вступят в силу в Петербурге с 18 сентября. Так, до 3 октября по Малой Зеленина от набережной Адмирала Лазарева до Петергофской улице будет закрыто движение транспорта.

С 4 по 15 октября автомобилисты не смогут проехать по Петергофской улице от Средней Колтовской улицы до Малой Зелениной.

Ранее gazeta.spb.ru писала о закрытии трасса «Кола».