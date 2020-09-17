«Колу» перекроют на два часа

В Ленинградской области федеральная трасса «Кола» будет перекрыта в течение двух часов.

Об этом водителей предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Уточняется, что ограничения введут в пятницу, 18 сентября. На два часа движение будет перекрыто полностью.

По трассе нельзя будет проехать с 08:50 до 10:50 из-за разводки моста через реку Свирь. В это время вниз по реке пройдет состав судов.

Отметим, что мост предназначен и для автомобильного, и для железнодорожного транспорта – проехать не смогут ни машины, ни поезда.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в субботу, 19 сентября, проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2020» ограничит движение транспорта в центре Северной столицы. Перекрытия введут, в том числе по Певческому проезду, на Невском проспекте, Дворцовый проезд.