«Кросс нации» в субботу ограничит движение транспорта в Петербурге

В субботу, 19 сентября, проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2020» ограничит движение транспорта в центре Северной столицы.
Об этом в среду, 16 сентября, оповещает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Так, С 9:00 до 15:00 закроют движение по Певческому проезду, проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади и от Певческого проезда до Миллионной улицы. Кроме того, с 11:50 до 12:15 будет закрыт для автомобилей Невский проспект в направлении от Малой Морской к Дворцовому проезду.
Затем, с 12:00 до 12:15 закроют Дворцовый проезд, с 12:00 до 12:30 перекроют движение по Дворцовому мосту и Биржевой площади, с 12:15 до 12:45 по Мытнинской и Кронверкской набережным. С 12:15 до 13:00 невозможно будет проехать по Каменноостровскому проспекту в направлении от улицы Куйбышева к Троицкому мосту, а также по Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной. С 12:00 до 13:00 для транспорта закроют Дворцовую набережную и Мраморный переулок.
Полностью ознакомиться с запретами и ограничениями, введёнными в связи с кроссом, можно на сайте комитета.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Фестиваль ледоколов» также грозит автомобилистам изменениями в движении транспорта.