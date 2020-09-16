«Кросс нации» в субботу ограничит движение транспорта в Петербурге

В центре Петербурга часть улиц перекроют полностью, еще несколько будут закрыты частично. Кроме того, на сутки запретят парковку на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, на Малой Морской от Невского проспекта до д №7 по Малой Морской улице, а также на площади Лихачева, Мытнинской набережной и Биржевой площади. Фото: Baltphoto

В центре Петербурга часть улиц перекроют полностью, еще несколько будут закрыты частично. Кроме того, на сутки запретят парковку на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, на Малой Морской от Невского проспекта до д №7 по Малой Морской улице, а также на площади Лихачева, Мытнинской набережной и Биржевой площади. Фото: Baltphoto

В субботу, 19 сентября, проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2020» ограничит движение транспорта в центре Северной столицы.

Об этом в среду, 16 сентября, оповещает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Так, С 9:00 до 15:00 закроют движение по Певческому проезду, проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади и от Певческого проезда до Миллионной улицы. Кроме того, с 11:50 до 12:15 будет закрыт для автомобилей Невский проспект в направлении от Малой Морской к Дворцовому проезду.

Затем, с 12:00 до 12:15 закроют Дворцовый проезд, с 12:00 до 12:30 перекроют движение по Дворцовому мосту и Биржевой площади, с 12:15 до 12:45 по Мытнинской и Кронверкской набережным. С 12:15 до 13:00 невозможно будет проехать по Каменноостровскому проспекту в направлении от улицы Куйбышева к Троицкому мосту, а также по Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной. С 12:00 до 13:00 для транспорта закроют Дворцовую набережную и Мраморный переулок.

Полностью ознакомиться с запретами и ограничениями, введёнными в связи с кроссом, можно на сайте комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Фестиваль ледоколов» также грозит автомобилистам изменениями в движении транспорта.