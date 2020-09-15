«Фестиваль ледоколов» ограничит движение в Петербурге

&#171;Фестиваль ледоколов&#187; ограничит движение в Петербурге
Автомобилистов предупредили о дорожных ограничениях. Фото: Pixabay

В Северной столице ограничат движение по нескольким дорогам города. Коррективы в движение внесет «Фестиваль ледоколов».

Как сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, с восьми часов утра 18 сентября до 23:00 21 сентября движение машин будет ограничено сужением проезжей части по набережной Лейтенанта Шмидта в направлении от 20-21 линий В.О. к 14-15 линиям В.О.

Со схемой объезда можно ознакомиться – здесь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный снес незаконные гаражи на улице Школьной. Сотрудники комитета освободили от 32-х незаконных гаражей два земельных участка, расположенных вблизи домов №№37 и 39 по улице Школьная.

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