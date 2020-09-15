Смольный снес незаконные гаражи на улице Школьной

Смольный снес незаконные гаражи на улице Школьной
Снос гаражей в Приморском районе. Фото: ККИ

Гаражи находились на двух земельных участках в Приморском районе незаконно и теперь снесены, сообщили в петербургском Комитете по контролю за имуществом (ККИ).

Сотрудники комитета освободили от 32-х незаконных гаражей два земельных участка, расположенных вблизи домов №№37 и 39 по улице Школьная. Арендатором этой земли для гаражного комплекса значился ОО «Содружество Автолюбителей. Однако в июне 2017 года договор был расторгнут и с этого времени эта территория не была обременена договорными отношениями.

Снос гаражей в Приморском районе. Фото: ККИ

До настоящего времени владельцы гаражей не освободили участки добровольно, хотя были заранее проинформированы о такой необходимости. Кроме того, известно, что собственники знали о демонтаже гаражей.

Фото: ККИ

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ККИ выселил восемь торговых точек, незаконно использующих помещения.

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