На перекрестке Литейного и Фурштатской не смогли разъехаться две иномарки

На перекрестке Литейного и Фурштатской не смогли разъехаться две иномарки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 20 февраля на перекрестке Литейного проспекта и Фурштатской улицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Проезжую часть не смогли поделить Volkswagen и Mercedes. По словам очевидцев, побитые иномарки перекрыли одну полосу движения, чем осложнили дорожное движение.

Машины снесли ограждение вдоль тротуара. На место происшествия прибыли спасатели. Информации о пострадавших не поступало.

«Перекрыта одна полоса движения. Оба автомобиля от удара развернуло на встречной полосе, снесли ограждение вдоль тротуара (второй участник — как понимаю на синем авто, с вывернутым колесом)», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Литейном проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Одна из легковушек вылетела на тротуар.

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На перекрестке Литейного и Фурштатской не смогли разъехаться две иномарки