На Васильевском острове заменили дефектную трубу после прорыва

В Василеостровском районе Петербурга специалисты «Теплосети» завершили ремонтные работы на трубопроводе. Напомним, в ночь на 20 февраля на Васильевском острове в Петербурге произошла коммунальная авария. Прорыв трубы произошел у дома № 54 по 7-й линии.

В результате аварии на тепломагистрали на Среднем проспекте Васильевского острова пострадал мужчина. Его госпитализировали.

«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заменили 7 метров ненадежного трубопровода. Система отопления переведена в штатный режим», — сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Петербурга произошла коммунальная авария в одном из исторических домов. Зоомагазин в здании на Гороховой улице затопило водой. На месте работают спецслужбы.