У петербургского бармена угнали BMW за 6 миллионов

У петербургского бармена угнали BMW за 6 миллионов
Мужчина припарковал машину на улице 2-й Луч. Фото: скриншот Google. Карты

В Невском районе Петербурга местный житель лишился автомобиля. Стоимость иномарки он оценил в шесть миллионов рублей.

В пятницу, 19 февраля, в отдел полиции обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что припарковал кроссовер BMW X7 белого цвета у дома 5А по улице 2-й Луч. В период с 22:30 18 февраля до 18:05 следующего дня легковушку похитили.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сумма ущерба составила 6,08 млн.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе у начальника полярной экспедиции угнали иномарку за 2,4 млн.

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