Персонал бара на Некрасова получил ожоги после прорыва трубы с горячей водой

В Северной столице случилась очередная коммунальная авария. На этот раз пострадало заведение общепита на улице Некрасова.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на экстренные службы, инцидент произошел вечером в субботу, 20 февраля, в подвальном помещении дома №36 на улице Некрасова. Прорыв трубы затопил горячей водой помещение бара сверху. Общая площадь аварии 30 квадратных метров.

Кроме этого, по словам собственника заведения Вячеслава, ситуация не очень радужная. На данный момент ущерб получили не только диваны, зал и кухня бара, но и персонал. Несколько людей остались с легкими ожогами из-за прорыва трубы.

«Кипяток стоит – никому дела нет. Трубы-то государственные, не наши. Много персонала обожглось, но все живы. Голыми ногами по кипятку. Обувь сырая», – пояснил собственник.

Отметим, что угроз дальнейшего распространения воды на данный момент нет. Температура потопа не выше 40 градусов по Цельсию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число пострадавших от прорыва трубы на Васильевском острове выросло до двух.