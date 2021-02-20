Число пострадавших от прорыва трубы на Васильевском острове выросло до двух

Число пострадавших в результате коммунальной аварии на 7-й линии Васильевском острове в Петербурге увеличилось до двух.

«По предварительной информации, в зоне вытекания теплоносителя на Васильевском острове также оказалась женщина. Она находится в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Компания готова оказать всю необходимую помощь в реабилитации», — сообщили в gazeta.spb.ru в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Специалисты «Теплосети» заменили семь метров ненадежного трубопровода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Петербурга произошла коммунальная авария в одном из исторических домов. Зоомагазин в здании на Гороховой улице затопило водой. На месте работают спецслужбы.