Петербуржцев приглашают на выставку тюльпанов и сирени в Ботаническом саду с 21 февраля

Жители Северной столицы смогут насладиться весенними цветами еще до прихода марта. В Ботаническом саду открывается фестиваль «Оттепель чувств», где можно будет посмотреть сразу несколько выставок.

Свою работу пространство начнет уже в воскресенье, 21 февраля. Посетителям покажут выставку «Мечты о весне», на которой можно будет увидеть тюльпаны и сирень в конце зимы. Кроме этого, посмотреть можно будет и ботаническую живопись, а также пройти субтропический оранжерейный маршрут в режиме прогулки. Информация об этом появилась в группе «Ботанический сад БИН РАН» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что фестиваль продлится с 21 по 23 февраля. Стоимость билета для взрослых составит 600 рублей. Дети от 4-х лет и школьники смогут посетить мероприятия за 350 рублей, а студенты и пенсионеры по льготам за 500 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге запустят 1,5 тыс. фейерверков в День защитника Отечества.