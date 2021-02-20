В Петербурге запустят 1,5 тыс. фейерверков в День защитника Отечества

В Северной столице военные Западного военного округа готовятся к профессиональному празднику. Планируется произвести артиллерийские залпы в честь Дня защитника Отечества.

Как сообщает пресс-служба военного округа, праздничный салют военные дадут 23 февраля из Петропавловской крепости. Будет произведено 30 артиллерийских залпов, а также выпущены в небо 1,5 тыс. фейерверочных изделий.

Кроме этого, в городе и Ленинградской области пройдут и другие мероприятия в честь праздника. Военные почтут память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что День защитника Отечества был установлен в 1923 году приказом Революционного военного совета. Исторически 23 февраля праздник отмечали солдаты Красной армии и флота.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что кинотеатры предлагают петербуржцам отметить 23 февраля с «Батей» и «Рыцарями справедливости».