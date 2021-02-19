Кинотеатры предлагают петербуржцам отметить 23 февраля с «Батей» и «Рыцарями справедливости»

Петербургские кинотеатры встретят День защитника Отечества во всеоружии – на 23 февраля запланирована премьера, а в преддверии длинных выходных уже вышло несколько тематически картин.

Как выяснила Gazeta.SPb, кинотеатры готовятся к премьере фильма Дмитрия Ефимовича «Батя». На экраны картина, которую создатели называют «самой родной комедией» выходит 23 февраля. Это история о путешествии взрослого героя к своему отцу, который воспитывал сына на заре 1990-х.

Защитниками отечества могут быть не только мужчины – в преддверии больших выходных в прокат вышла картина Розаны Лян «Воздушный бой». Фильм перенесет зрителя во времена Второй мировой войны. Бороться главной героине предстоит с неожиданным врагом.

Мужчины стали главными героями датского фильма «Рыцари справедливости» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Не так давно у российского зрителя появилась возможность оценить картину с ним «Еще по одной». Военный, сумасшедший математик и пара гиков объединяются, чтобы выявить обстоятельства загадочной гибели жены главного героя.

Другой военный появляется в комедии «Спасите колю», которая также уже вышла в прокат. Российский фильм расскажет непростую историю студентки Маши, отец которой командует военкоматом. Отец пристально следит за дочерью – все ее бойфренды быстро отправляются на армейскую службу в дальние уголки страны.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какие подарки ждут петербуржцы на 23 февраля. Как отмечал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко, самым желанным подарком остаются деньги.

К слову, активисты начали сбор подарков для одиноких пожилых петербуржцев к 23 февраля и 8 марта. Горожанам предлагают купить, например, полотенца, чай или кофе, сладости, а также перечислить деньги на покупку цветов. При этом волонтеры отмечают: особенно пенсионеры радуются открыткам, сделанным своими руками.