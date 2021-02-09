Для одиноких пенсионеров в Петербурге решили собрать подарки к 23 февраля и 8 марта

Вместе с основными подарками бабушкам будут дарить живые цветы. Фото: скриншот "Подарим праздник дедушкам и бабушкам"

Вместе с основными подарками бабушкам будут дарить живые цветы. Фото: скриншот "Подарим праздник дедушкам и бабушкам"

Волонтеры открыли сбор подарков для одиноких пожилых петербуржцев к ближайшим праздникам — 23 февраля и 8 марта. Подарки будут собирать вплоть до 7 марта.

Организаторы проекта «Подарим праздник бабушкам и дедушкам» рассказали в группе «ВКонтакте», что все желающие сделать приятное пенсионерам Петербурга могут купить для них минимум три вещи из списка: полотенце кухонное/банное/для лица, чай/цикорий/кофе, сладости (белевская пастила, зефир, шоколадные и мармеладные конфеты, мармелад, печенье, пряники). Подарки нужно завернуть в мягкий красочный пакета.

Как и в прошлом году, вместе с основными подарками бабушкам будут дарить живые цветы, на покупку которых петербуржцы могут перечислить денежные средства.

Волонтеры отметили, что больше всего бабушки и дедушки радуют открытки, сделанные своими руками. Но если нет такой возможности, то можно просто подписать покупные. «Они всегда читают Ваши поздравления», — пишут в соцсети.

Практическим в каждом районе есть волонтеры, которые готовы передать подарки в руки пенсионеров. Список также опубликован в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что волонтеры помогли Александровской больнице питьевой водой.