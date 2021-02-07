Волонтеры помогли Александровской больнице питьевой водой

В медучреждение доставили две тонны воды.

Волонтеры привезли в Александровскую больницу две тонны питьевой воды, предназначенную для сотрудников и пациентов медучреждения. Ее предоставили в рамках акции «Спасибо врачам», сообщили в пресс-службе «Единой России».

Отмечается, что благодаря акции питьевой водой уже обеспечили НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, больницу Боткина и городскую больницу №33.

«Ваша помощь дорого стоит. Вы оказываете ее не только тем, кто сейчас находится на передовой, но и жителям города, которые особенно в ней нуждаются»,

— отметил депутат Высоцкий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге более 4 тысяч продуктовых наборов доставили волонтеры за сутки. Сам набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).