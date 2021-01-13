В Петербурге более 4 тысяч продуктовых наборов доставили волонтеры за сутки

В Петербурге более 4 тысяч продуктовых наборов доставили волонтеры за сутки
Продуктовые наборы сделали разнообразнее. Фото: Pixabay

Добровольцы Северной столицы продолжают обеспечивать нуждающихся самыми необходимыми продуктами. За минувшие сутки волонтеры доставили 4 тыс. 93 гуманитарных набора.

Как сообщает пресс-служба Смольного, с октября благополучателями продуктовых наборов стали 106 тыс. 765 петербуржца. Программа действует в рамках акции #МыВместе.

Сам набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).

Напомним, что стать волонтером может каждый житель нашего города в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Для этого необходимо заполнить форму на федеральном сайте мывместе2020.рф, пройти онлайн обучение и аккредитоваться в Штабе. Там выдадут необходимые сизы.

С 5 октября в Штабе волонтеров зарегистрировались 1155 петербургских волонтеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге после праздников резко подскочила заболеваемость коронавирусом.

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