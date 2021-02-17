Эксперт рассказал, какие подарки петербуржцы хотят получить на 23 февраля и 8 марта

Многие хотят получить в подарок деньги, чтобы человек мог самостоятельно купить то, что ему пришлось по душе. Фото: unsplash

Многие хотят получить в подарок деньги, чтобы человек мог самостоятельно купить то, что ему пришлось по душе. Фото: unsplash

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко рассказал в преддверии праздников, какие подарки ждут люди.

По словам эксперта, в связи с кризисами в стране усилился тренд на снижение материальной составляющей в общей ценности подарков. Если еще 15-20 лет назад люди считали, что чем дороже подарок, тем он лучше, то сейчас важна высокая ценность презента для конкретного получателя.

К примеру, в 90-е люди хотели подарить ювелирное украшение с большим весом металла и драгоценных камней. Но уже сегодня важны особенности обработки материалов, торговая марка и дизайн.

Именно поэтому, по словам специалиста, многие хотят получить в подарок деньги, чтобы человек мог самостоятельно купить то, что ему пришлось по душе.

Также эксперт считает, что большая часть трат придется на 8 марта, а 23 февраля вряд ли принесет бизнесу высокую прибыль. При этом специалист посоветовал клубам, ресторанам и торговым центрам задуматься над организацией тематических вечеринок, чтобы привлечь клиентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне стали экономить на подарках ко Дню святого Валентина.