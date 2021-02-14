Россияне стали экономить на подарках ко Дню святого Валентина

Россияне стали экономить на подарках ко Дню святого Валентина
В основном займ к 14 февраля берут мужчины. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россияне стали реже брать займы ради покупки подарков. Ко Дню всех влюбленных в этом году кредиты оформили лишь 1,5% заемщиков, в прошлом году — 2,5%.

В основном займ к 14 февраля берут мужчины (60%). В качестве цели займа указываются романтическое свидание, ресторан, цветы. Также среди подарков лидируют украшения, парфюмерия и косметика.

Как сообщили «РИА Новости», 80% оформляющих займ на презенты будут направят на эту цель лишь 20-30% от полученной суммы.

Отмечать данный праздник планируют лишь 70%, при этом из них каждый второй назвал в качестве приемлемой стоимости подарка не более 2 тыс. рублей. Еще 40% граждан готовы потратить не более 5 тыс. рублей на подарки, и лишь 10% заемщиков готовы выделить сумму побольше.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала об истории Дня святого Валентина, его праздновании в Российской империи и современной России.

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