День святого Валентина: откуда взялись «валентинки» и в какой стране празднование может обернуться штрафом

Луперкалии, легенды, валентинки, поэзия и штрафы: Gazeta.SPb рассказывает об истории Дня святого Валентина, его праздновании в Российской империи и современной России, а также о подарках, которые принято дарить в других странах.

Луперкалии

День святого Валентина существует уже более 16 веков. А восходит он к луперкалиям Древнего Рима — празднику плодородия в честь богини «лихорадочной» любви Juno Februata и бога покровителя стад Фавна, одно из прозвищ которого — Луперк.

Причиной возникновения обряда порки женщин с помощью жертвенной кожи стала высокая детская смертность. Чтобы обрести способность к деторождению, люди прибегали к магическим ритуалам. Из шкур животных изготавливали бичи, и после пира 15 февраля молодые люди голыми бежали с ними по улице, ударяя встречавшихся на пути девушек. Те охотно подставляли себя. Во всем этом участвовали даже члены знатных семейств. Луперком бывал даже Марк Антоний.

Святой Валентин

А житие святого Валентина начало обрастать легендами во Франции и Англии позднего средневековья. Согласно одной из них, римский император Клавдий II решил, что лучший воин — это одинокий мужчина, не обремененный семьей. И посему запретил солдатам жениться. Вот только влюбляться от этого меньше не стали. К счастью, нашелся человек, который решился тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Это был священник по имени Валентин из римского города Терни. Вскоре власти прознали о его деятельности и посадили святого в темницу, приговорив к казни. В заточении он познакомился с прекрасной дочерью надзирателя Юлией и перед смертью написал ей признание в любви, подписав его «Твой Валентин». Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Чосеровская поэзия

Но традиция праздновать день святого Валентина как день влюбленных закрепилась под влиянием английской и французской литературы с конца XIV века. Так, мир не знал ни одного произведения, романтически преподносящего этот праздник, до появления чосеровской поэзии. Речь о знаменитой поэме «Птичий парламент» «отца английской поэзии» Джефри Чосера.

Российская империя

Несмотря на неодобрение православной церковью день святого Валентина существовал и отмечался 14 февраля в Российской империи. Он пользовался популярностью у дворянства. Девушки делали «валентинки» из шелка, кружевные, пахнущие духами, с засушенными или живыми цветами. Такие тайно подкладывали в карманы избранников, передавали с посыльным или вручали лично. В это день устраивали балы и играли в игры.

Современная Россия

В России день святого Валентина отмечается с начала 90-х годов и носит светский характер. Этот праздник популярен среди молодежи. Между тем есть те, кто готов с ним «бороться». Так, неодобрительно ко дню всех влюбленных относятся некоторые иерархи Русской православной церкви. Конечно, Валентинов день нынче коммерциализирован. Собственно, как некоторые другие западные праздники.

В других странах

Символ Валентинова дня — открытка-валентинка в виде алого сердца. Создание первой такой приписывают герцогу Орлеанскому в 1415 году. Он сидел в темнице и, возможно, таким образом боролся со скукой, сочиняя любовные послания жене.

Однако в каждой стране свои традиции. В Дании в день святого Валентина принято дарить засушенные белые цветы, в Австрии — свежие красные розы, во Франции — драгоценности, в Японии — шоколад. В Саудовской Аравии празднование запрещено под угрозой больших штрафов.

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