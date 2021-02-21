Автоледи на Mini Cooper влетела на скорости в автобус на Ленинском

Автоледи на Mini Cooper влетела на скорости в автобус на Ленинском
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Ленинском проспекте в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием автобуса. В общественный транспорт влетела автоледи на Mini Cooper.

Об аварии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Они также опубликовали фотографии с места столкновения.

Иномарка на приличной скорости въехала в автобус. Из-за столкновения сильно пострадал капот легковушки. Сидевшей за рулем девушке понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из транспортного средства.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель большегруза насмерть сбил женщину на Токсовском шоссе. Она переходила дорогу в зоне нерегулированного пешеходного перехода.

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