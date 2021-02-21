Водитель большегруза насмерть сбил женщину на Токсовском шоссе

Водитель большегруза насмерть сбил женщину на Токсовском шоссе
Место ДТП. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На участке Токсовского шоссе в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Водитель грузового автомобиля сбил пешехода.

Авария случилась в ночь на воскресенье, 21 февраля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, женщина переходила дорогу в зоне нерегулированного пешеходного перехода, когда оказалась под колесами большегруза. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Другие подробности неизвестны.

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