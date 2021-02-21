Молодой гонщик собрал паровозик из машин на Луначарского

Молодой гонщик собрал паровозик из машин на Луначарского
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На проспекте Луначарского в Петербурге произошло ДТП с участием четырех машин. Транспортные средства выстроились в паровозик.

Авария случилась в ночь на воскресенье, 21 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Молодой гонщик собрал бутерброд», — написал автор записи

На кадрах видно, что участниками аварии стали три легковых авто и фура. Больше всего пострадала передняя часть одной из легковушек — капот машины после столкновения превратился в гармошку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДТП с участием маршрутки и уборочного трактора заблокировало все полосы движения на Тихорецком проспекте.

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