ДТП с маршруткой и уборочным трактором заблокировало проезд по Тихорецкому проспекту

ДТП с участием маршрутки и уборочного трактора заблокировало все полосы движения на Тихорецком проспекте в Петербурге. По словам очевидцев, виновником столкновения стал общественный транспорт.
Авария случилась в субботу, 20 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Маршрутка 271 врезалась в уборочный трактор», — написал автор записи.
Очевидцы отметили, что в результате аварии оказались перекрыты для проезда все полосы движения, трамваи встали.
Другие подробности выясняются.
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