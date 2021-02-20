ДТП с маршруткой и уборочным трактором заблокировало проезд по Тихорецкому проспекту

ДТП с участием маршрутки и уборочного трактора заблокировало все полосы движения на Тихорецком проспекте в Петербурге. По словам очевидцев, виновником столкновения стал общественный транспорт.

Авария случилась в субботу, 20 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Маршрутка 271 врезалась в уборочный трактор», — написал автор записи.

Очевидцы отметили, что в результате аварии оказались перекрыты для проезда все полосы движения, трамваи встали.

Другие подробности выясняются.

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