Неизвестные ночью «заминировали» ТРЦ «Питерлэнд» в Петербурге

В Петербурге неизвестные заявили о минировании торгово-развлекательного центра «Питерлэнд» на Приморском проспекте.
Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Письмо с угрозами поступило среди ночи. Полицейские оперативно прибыли к указанному месту. Они осмотрели прилегающую территорию, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.
Как сообщил 78.ru, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные «заминировали» дом на Таврической со взломанного телефона петербурженки. В ходе проверки подозрительных предметов в доме не нашли, эвакуация не проводилась.