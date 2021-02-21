Неизвестные ночью «заминировали» ТРЦ «Питерлэнд» в Петербурге

Неизвестные ночью &#171;заминировали&#187; ТРЦ &#171;Питерлэнд&#187; в Петербурге
Полицейские Петербурга провели проверку. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге неизвестные заявили о минировании торгово-развлекательного центра «Питерлэнд» на Приморском проспекте.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Письмо с угрозами поступило среди ночи. Полицейские оперативно прибыли к указанному месту. Они осмотрели прилегающую территорию, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Как сообщил 78.ru, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные «заминировали» дом на Таврической со взломанного телефона петербурженки. В ходе проверки подозрительных предметов в доме не нашли, эвакуация не проводилась.

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