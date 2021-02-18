Неизвестные «заминировали» дом на Таврической со взломанного телефона петербурженки

Неизвестные &#171;заминировали&#187; дом на Таврической со взломанного телефона петербурженки
Дом на Таврической, который обещали взорвать. Фото: google.maps

В Центральном районе Петербурга проводят проверку по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне утром на электронную почту полиции поступило сообщение от петербурженки о том, что ей позвонил неизвестный и угрожал, что ее дом на Таврической взорвется.

Прибывшие на место полицейские установили, что абонентский номер принадлежит 52-летней жительнице дома №7А по улице Таврическая. Она пояснила, что никаких сообщений и звонков в экстренные службы не делала, а о взрыве дома ничего не знает. Со слов женщины, кто-то взломал ее телефон и пишет с него сообщения.

Подозрительных предметов в доме не нашли, эвакуация не проводилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан водитель, ударивший ножом мужчину за парковочное место на Ленской.

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