Задержан водитель, ударивший ножом мужчину за парковочное место на Ленской

Задержан водитель, ударивший ножом мужчину за парковочное место на Ленской
Конфликт произошел из-за парковочного места. Фото: Pixabay

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на петербуржца в ходе драки из-за парковочного места в Красногвардейском районе.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, 16 февраля очевидцы сообщили в полицию о раненом мужчине во дворе на улице Ленской. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мужчина рассказал, что его ранил ножом водитель иномарки, с которым он подрался из-за парковочного места.

В ночь на 17 февраля полицейские задержали подозреваемого на проспекте Наставников. Им оказался 33-летний комендант строительной компании.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фанатов «Зенита» открыли уголовное дело за файер-шоу на станции «Гражданский проспект».

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