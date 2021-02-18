На фанатов «Зенита» открыли уголовное дело за файер-шоу на станции «Гражданский проспект»

На фанатов &#171;Зенита&#187; открыли уголовное дело за файер-шоу на станции &#171;Гражданский проспект&#187;
Фанаты "Зенита" зажгли файеры. Фото: скриншот

Сотрудники полиции задержали двух мужчин за хулиганскую выходку на станции метро «Гражданский проспект».

По информации главка МВД по Петербургу, вечером 16 февраля неизвестные с шарфами «Зенита» зажгли файеры синего цвета посреди платформы станции. К счастью, от их действий никто не пострадал, имущество метрополитена осталось в порядке.

Полицейские изучили с записи видеонаблюдения и доставили в отдел троих участников произошедшего. Ими оказались двое мужчин 26 и 38 лет из Вологодской области, а также их знакомая. Девушку опросили и отпустили.

Следственное управление открыло уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчины задержаны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты «Зенита» устроили файер- шоу на станции метро «Гражданский проспект» — видео.

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