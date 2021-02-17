Фанаты «Зенита» устроили файер- шоу на станции метро «Гражданский проспект» — видео

Фанаты «Зенита» устроили файер- шоу на станции метро «Гражданский проспект» &#8212; видео
Фанаты "Зенита" зажгли файеры. Фото: скриншот

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые зажгли файеры на станции метро «Гражданский проспект». Предполагается, что это были фанаты «Зенита», так как на них были шарфы расцветки петербургского клуба.

Как стало известно gazeta.spb. ru, двое неизвестных с шарфами футбольной команды «Зенит» подожгли петарды на станции метро. В результате инцидента никто не пострадал.

Все произошло накануне вечером 16 февраля.

На месте происшествия сотрудники полиции установили неизвестных. По предварительной информации, двое мужчин с шарфами «Зенита» зажгли файеры, а женщина без символики клуба снимала это на камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице двое неизвестных с шарфами футбольной команды «Зенит» подожгли петарды на станции метро. К счастью, обошлось без пострадавших.

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