Фанаты «Зенита» подожгли файеры на станции метро «Гражданский проспект»

Фанаты «Зенита» подожгли файеры на станции метро «Гражданский проспект»
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Северной столицы двое неизвестных с шарфами футбольной команды «Зенит» подожгли петарды на станции метро. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент случился поздно вечером накануне, 16 февраля. В полицию полупило сообщение от транспортной службы безопасности метрополитена о том, что неизвестные зажигают сигнальные огни на платформе станции «Гражданский проспект».

На месте происшествия сотрудники полиции установили неизвестных. Нарушителями оказались болельщики сине-бело-голубых. Двое мужчин с шарфами «Зенита» и женщина без символики клуба. Кроме этого, стражи порядка ищут и других причастных к хулиганству.

Отмечается, что при взрыве петард обошлось без пострадавших. Эвакуация станции метро не проводилась. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция ищет мошенников, заявивших о минировании метро «Фрунзенская» через телефон петербуржца.

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