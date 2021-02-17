Полиция ищет мошенников, заявивших о минировании метро «Фрунзенская» через телефон петербуржца

Полиция ищет мошенников, заявивших о минировании метро «Фрунзенская» через телефон петербуржца
8 сотрудников полиции проверили станцию метро. Фото: Baltphoto

В Северной столице правоохранительным органам пришлось побегать по станции метро «Фрунзенская» после сообщений о минировании. Заявления оказались ложными.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент случился накануне, 16 февраля. В дежурную часть позвонил петербуржец и заявил о минировании на станции метро. Сотрудники проверили место происшествия и не выявили взрывных устройств. Отметим, что эвакуация граждан не проводилась.

В последствии удалось выяснить, что звонивший работает менеджером. Именно к нему отправились полицейские позже. Он рассказал им все происходившее. Мужчина 1976 года заявил, что в 13:25 ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками ПАО Сбербанк, заявили про списание средств с карты. Он отказался вести с ними диалог.

После этого в 14:06 был совершен звонок в дежурную часть. Все те же злоумышленники заявили о минировании станции «Фрунзенская. Полицейским удалось установить, что мошенники использовали подмену номера при звонке.

На данный момент полиция ищет нарушителей, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина с гранатой и пистолетом вынес из банка 1,5 млн рублей и 7 тысяч долларов.

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