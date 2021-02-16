Мужчина с гранатой и пистолетом вынес из банка 1,5 млн рублей и 7 тысяч долларов

Мужчина с гранатой и пистолетом вынес из банка 1,5 млн рублей и 7 тысяч долларов
Полиция начала розыск злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кудрово в Ленинградской области произошло дерзкое ограбление финансового учреждения. Мужчина пришел в Сбербанк с гранатой и пистолетом.

Инцидент случился во вторник, 16 февраля, на Европейском проспекте около половины седьмого вечера. Неизвестный зашел в отделение банка, после чего передал кассиру записку с требованием отдать деньги. В противном случае мужчина обещал устроить взрыв.

Как сообщил 78.ru, по предварительным данным, добычей злоумышленника стали 1,5 млн рублей и 7 тысяч долларов.

Как отметила кассир в банке, на злоумышленнике была маска, а сам он облачился во все черное. Точная сумма ущерба устанавливается. Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Войсковицах незнакомец ограбил пенсионерку в ее квартире.

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