В Войсковицах незнакомец ограбил пенсионерку в ее квартире

В Войсковицах незнакомец ограбил пенсионерку в ее квартире
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

В Гатчинском районе Ленобласти задержали местного жителя по подозрению в совершении разбоя в отношении 67-летней женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером в полицию обратилась жительница поселка Войсковицы. Она рассказала, что 1 февраля неизвестный втолкнул ее в квартиру, когда она открывала дверь. Мужчина избил ее руками, похитил 100 тысяч рублей, золотой крестик, ноутбук, пять фужеров и постельное белье, а после сбежал.

Пенсионерка обратилась в полицию спустя неделю из-за плохого самочувствия после произошедшего. К врачам она не обращалась.

Спустя час после заявления злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний мужчина, проживающий неподалеку от места происшествия. Часть похищенного нашли у него дома.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выходцы из Закавказья, вскрывавшие магазины по ночам, задержаны полицией.

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