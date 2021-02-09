В Войсковицах незнакомец ограбил пенсионерку в ее квартире

В Гатчинском районе Ленобласти задержали местного жителя по подозрению в совершении разбоя в отношении 67-летней женщины.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером в полицию обратилась жительница поселка Войсковицы. Она рассказала, что 1 февраля неизвестный втолкнул ее в квартиру, когда она открывала дверь. Мужчина избил ее руками, похитил 100 тысяч рублей, золотой крестик, ноутбук, пять фужеров и постельное белье, а после сбежал.
Пенсионерка обратилась в полицию спустя неделю из-за плохого самочувствия после произошедшего. К врачам она не обращалась.
Спустя час после заявления злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний мужчина, проживающий неподалеку от места происшествия. Часть похищенного нашли у него дома.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выходцы из Закавказья, вскрывавшие магазины по ночам, задержаны полицией.