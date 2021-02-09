Выходцы из Закавказья, вскрывавшие магазины по ночам, задержаны полицией

В Петербурге задержали группу похитителей, которые по ночам проникали в магазины на территории города и области и выносили табак, продукты и вскрывали сейфы с деньгами.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемых удалось поймать после очередного проникновения в сетевой магазин алкогольной продукции в Парголово. Они украли табачную продукцию на 400 тыс. рублей и пытались вскрыть сейф. Их задержали спустя час в частном доме в поселке Сярьги.

По данным полиции, группа сформирована по этническому признаку — в нее входят выходцы исключительно из Армении. Был задержаны шестеро мужчин в возрасте от 22 до 37 лет. При этом четверо из них находятся в РФ нелегально. А младший находится в розыске в своей стране.

При обысках в доме нашли похищенные товары, два пистолета Rubber с магазином и патронами, Браунинг с магазином и патронами, два карабина «Сайга» 4107 с магазином и патронами.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собутыльник ударил петербуржца ножом в живот в Перекупном переулке, а после обокрал машину.