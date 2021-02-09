Собутыльник ударил петербуржца ножом в живот в Перекупном переулке, а после обокрал машину

Собутыльник ударил петербуржца ножом в живот в Перекупном переулке, а после обокрал машину
Мужчина ударил собутыльника ножом. Фото: unsplash

Петербургская полиция задержала жителя центра города по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире дома №15/17 по Перекупному переулку. Прибывшие на место полицейские выяснили, что в арендованной квартире произошла ссора между двумя собутыльниками. Уладить конфликт на словах не удалось, поэтому один из них схватился за нож и ударил оппонента, после чего поспешил скрыться.

Потерпевшего госпитализировали в больницу с ранением живота, повреждением мышцы живота и острым отравлением этанолом. Он находится в состоянии средней тяжести.

Подозреваемого задержали через несколько часов на Новгородской улице за совершение кражи из автомобиля. В тот же день он дал явку с повинной. ВОзбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали мужчину, который мог убить человека, а затем набросился на еще одного.

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