Собутыльник ударил петербуржца ножом в живот в Перекупном переулке, а после обокрал машину

Петербургская полиция задержала жителя центра города по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире дома №15/17 по Перекупному переулку. Прибывшие на место полицейские выяснили, что в арендованной квартире произошла ссора между двумя собутыльниками. Уладить конфликт на словах не удалось, поэтому один из них схватился за нож и ударил оппонента, после чего поспешил скрыться.
Потерпевшего госпитализировали в больницу с ранением живота, повреждением мышцы живота и острым отравлением этанолом. Он находится в состоянии средней тяжести.
Подозреваемого задержали через несколько часов на Новгородской улице за совершение кражи из автомобиля. В тот же день он дал явку с повинной. ВОзбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали мужчину, который мог убить человека, а затем набросился на еще одного.