В Ленобласти задержали мужчину, который мог убить человека, а затем набросился на еще одного

После пьяного конфликт один человек умер, а другой - получил травмы. Фото: Baltphoto

После пьяного конфликт один человек умер, а другой - получил травмы. Фото: Baltphoto

Пострадавшего госпитализированы с ножевыми ранениями.

В Ленинградской области сегодня, 8 февраля, задержали мужчину, которого подозревают в убийстве, а также в покушении на убийство. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Все случилось 7 февраля в квартире по улице Советской в деревне Алеховщина Лодейнопольского района. Там собрались приятели, чтобы вместе выпить. В ходе посиделки произошел конфликт – на словах выяснение отношений не закончилось, один из пьянчуг схватил нож и набросился на обидчика. Он нанес ему удары в область шеи, что стало причиной летального исхода. После этого злоумышленник набросился на другого знакомого, но ему не удалось убить его – пострадавший смог скрыться с места происшествия и вызвать скорую помощь.

Уголовное дело возбудили в отношении 24-летнего мужчины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

О том, как себя чувствует раненный, ничего не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе Петербурга двухлетний ребенок наелся таблеток и попал в реанимацию.