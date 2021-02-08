В Невском районе Петербурга двухлетний ребенок наелся таблеток и попал в реанимацию

В Невском районе Петербурга двухлетний ребенок наелся таблеток и попал в реанимацию
Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Двухлетний ребенок попал реанимацию после того, как по недосмотру родителей съел таблетки. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, его госпитализировали в тяжелом состоянии с острым пероральным отравлением из квартиры по Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга.

При этом семья ребенка полная, благополучная, на учете не состоит.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Тосно Ленинградской области малолетняя девочка отравилась неустановленным веществом. По версии следствия, она съела что-то в комнате своего наркозависимого дяди. В тот момент в помещении никого не было. Когда девочка вышла из комнаты, ей стало плохо, ее мама вызвала скорую. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Осматривая комнату проблемного дяди, правоохранители нашли там шприцы и пакет со следами порошкообразного вещества.

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