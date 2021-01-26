Следователи проверят отравление годовалой девочки метадоном в Ленобласти

В Ленинградской области следственный отдел по городу Тосно проводит доследственную проверку после отравления малолетнего ребенка неустановленным веществом.

Об этом сообщает региональное следственное управление СК России. По версии правоохранителей, маленькая девочка зашла в комнату к своему наркозависимому дяде в момент, когда в помещении никого не было. Выйдя из комнаты, девочке стало плохо и ее мать вызвала скорую. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Правоохранители осмотрели место происшествия и нашли в комнате родственника шприцы, пакет со следами порошкообразного вещества и другие предметы.

Следователи устанавливают причины и условия произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе Ленобласти годовалый ребенок отравился метадоном.